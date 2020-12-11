Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 11 декабря

Инфографика регионального оперативного штаба

На 11 декабря в Орловской области подтвержден еще 171 случай заражения коронавирусом среди жителей. Оперштаб региона представил карту распространения болезни по городам и районам. Где есть новые заболевшие?

В Орле за сутки тест выявил COVID-19 еще у 82 жителей, в Орловском районе заболели 39 человек, в Колпнянском 10, в Ливенском 9, во Мценском 6, в Залегощенском и Свердловском по 4, в Сосковском 3, в Новосильском, Новодеревеньковском, Верховском, Покровском, Малоархангельском по 2, в Дмитровском, Урицком, Хотынецком, Кромском по 1.

За все время пандемии ковид распространился по региону следующим образом. Орел - 9045 заболевших, Орловский район - 2 167, Ливенский район - 1 313, Мценский - 964, Урицкий - 425, Дмитровский - 419, Болховский - 349, Хотынецкий - 280, Свердловский и Покровский - по 269, Новодеревеньковский - 259, Малоархангельский - 252, Колпнянский - 220, Залегощенский - 217, Верховский - 172, Кромской - 169, Троснянский - 155, Должанский - 152, Шаблыкинский - 134, Глазуновский - 128, Знаменский - 114, Сосковский и Новосильский - по 108, Краснозоренский - 87, Корсаковский - 35.

Всего заболело 17 810 жителей Орловской области.