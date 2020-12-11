Губернатор Орловской области наградил поисковиков. Фото пресс-служба регионального Правительства

В Орловской области подводят итоги акции «Вахта памяти-2020». Несмотря на пандемию коронавирусу бойцы поисковых отрядов продолжили поиски солдат Великой Отечественной войны.

Как сообщает телеканал ГТРК-Орел, в этом году в регионе прошло 15 полевых поисковых экспедиций, поисковики нашли останки 221 советского солдата, из которых 39 погибших заново смогли обрести имена по сохранившимся медальонам и личным вещам.

Сегодня, 11 декабря, в администрации Орловской области руководителей и участников поисковых организаций поблагодарили за активную патриотическую работу и наградили грамотами губернатора.

Среди отмеченных Благодарностями главы региона оказались бойцы областных поисковых общественных организаций «Взлет», «ОТЕЧЕСТВО», Историко-патриотическое поисковое объединение «Наследие», Военно-исторических поисковых клубов «Батальон», «Орловский рубеж» и «Дороги войны», поисковых отрядов «Линия огня», «Память» (Дмитровск), «Безымянный солдат» и «Костер».

- Сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, увековечение подвига наших современников – воинов-интернационалистов, участников локальных войн и военных конфликтов - эта благородная миссия. Она заслуживает самой высокой оценки и самых искренних слов признательности, - подчеркнул губернатор Андрей Клычков во время награждения.