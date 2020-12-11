В 2020 году работодатели вернули долги по зарплате более 1500 орловцам Фото: Архив "КП"

В Орловской области подводят итоги борьбы с задолженностями по заработной плате. Ситуацию обсудили на заседании межведомственной рабочей группы под председательством заместителя прокурора области Валерия Сергиенко.

Так, по данным ведомства, в 2020 году в должниках оказались 50 предприятий. Общая сумма задолженности, которую им все же удалось погасить, исчисляется миллионами и составляет 54 млн рублей.

- В результате принятых мер прокурорского реагирования были восстановлены права 1500 орловцев, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.