Коронавирус в Орле: в ковидном отделении Семашко заполнена треть коек

На повестке - распространение коронавируса в регионе и борьба с его последствиями Фото: Архив "КП"

Руководитель депздрава Орловской области сегодня,11 декабря, провел очередной онлайн-брифинг с журналистами. На повестке - распространение коронавируса в регионе и борьба с его последствиями.

В частности зашла речь об открытом на этой неделе ковидном госпитале, а точнее переоборудованном под нужды коронавирусных больных корпусе больницы им. Семашко. Прием пациентов здесь начался пару дней назад, корпус рассчитан на 210 человек.

Как рассказал Иван Залогин, на сегодняшний день уже заполнено 30% отделения. Медицинский персонал обучен и несет вахту, кислорода хватает всем пациентам.