Иван Залогин о коронавирусе: в Орловскую область поступило оборудование для новых ПЦР-лабораторий

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В Орловскую область поступило необходимое оборудование для оснащения ПЦР-лабораторий. Об этом сообщил сегодня на онлайн-брифинге Иван Залогин, начальник регионального департамента здравоохранения.

По словам главы облздрава, теперь имеется все необходимое оборудование, чтобы запустить лаборатории для тестирования на коронавирус.

- Ламинарные боксы – это последняя позиция оборудования, которая ожидалась регионом для открытия ПЦР-лабораторий на базе трех медицинских учреждений: областной клинической больницы, городской больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко и Лиценской ЦРБ, - пояснил Залогин.

По планам, запуск лабораторий позволит увеличить количество бесплатных тестов на коронавирусную инфекцию.