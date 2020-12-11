Орловские зубры массово пробежали к «пункту питания» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области первые холода заставили диких животных искать новые места пропитания. Не исключением стали и зубры из национального парка «Орловское полесье». Однако им везет, для них подготовили полноценные искусственные «пункты питания».

На подкормочных площадках сотрудники национального парка оставляют зерно и сено, которым с радостью лакомятся лесные великаны. Постороннему глазу непросто застать стадо в момент питания и тем более в пути. Однако редкими кадрами ночной жизни зубров поделились специалисты, присматривающие за животными.

4 декабря маточное стадо зубров организованно пробежалось к подкормочной площадке. Скриншот из видео

- Теперь зубров можно мониторить не только при дневном свете, но и в темное время суток. Так, вечером 4 декабря маточное стадо зубров организованно пробежалось по направлению к подкормочной площадке перед объективом тепловизионной камеры в Алехинском участковом лесничестве, - рассказали «КП» в отделе науки национального парка «Орловское полесье».

Видео доступно для просмотра здесь.