В Орловской области алко-встреча в подъезде закончилась кражей Фото: Архив "КП"

В Орловской области очередное застолье закончилось кражей. Двое приятелей решили выпить прямо в подъезде дома. Результат – один остался без 22 тысяч рублей, второй – находится под подпиской о невыезде.

Инцидент произошел в Залегощенском районе. Изрядно подвыпив, один из участников застолья уснул, а когда проснулся, не обнаружил в карманах наличных денег. Приятеля рядом тоже не было.

- Полицейские проверили причастность 33-летнего знакомого заявителя к хищению. Мужчина сознался в совершенном преступлении. Деньги он успел потратить. В настоящее время возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ «Кража». Орловцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.