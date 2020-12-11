Коронавирус в Орловской области: таксистов похвалили за соблюдение масочного режима

Водителей такси похвалили за соблюдение масочного режима Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области продолжаются рейды по промышленным предприятиям, магазинам, общепиту и общественному транспорту. За неделю в регионе проверку прошли 129 организаций. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил по коронавирусу нашли в 32.

Однако 10 декабря на заседании регионального оперштаба, и.о. руководителя Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ и транспорта Алексей Субботин отметил положительную динамику в работе такси. Водители стали внимательнее к соблюдению масочного режима.

А вот в числе «проштрафившихся» оказались магазины, общепит, общественный транспорт, банковские организации и парикмахерские. Фактов работы кафе и ресторанов после 23 часов выявлено не было.

- По результатам внеплановых проверок возбуждено 139 дел об административных правонарушениях, в судах на рассмотрении находится 54 дела об административных правонарушениях, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.