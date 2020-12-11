Для орловских детей Правительство РФ выделило больше 214 миллионов рублей

Регион получит больше 214 миллионов рублей на выплаты для семей с детьми Фото: Ольга СУПОНЕВА

Из резервного фонда Правительства РФ на выплаты для орловских семей с детьми от 3 до 7 лет выделены дополнительные средства. Регион получит больше 214 миллионов рублей.

Речь идет о пособиях, которые российские семьи с детьми стали получать с 1 января 2020 года согласно указу Владимира Путина. Документ о дополнительном финансировании подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. В целом регионам нашей страны выделено 62 миллиарда рублей на детские выплаты, эти деньги распределены между субъектами РФ. Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4,2 миллионов человек.

- Такая поддержка просто необходима семьям, воспитывающим детей, ведь многие родители из-за введения ограничительных мер испытывают в настоящее время финансовые трудности. К тому же, для оформления данной выплаты можно было, как лично посетить МФЦ или органы соцзащиты, так и не выходя из дома - подать лишь электронное заявление на портале госуслуг, - прокомментировал Леонид Музалевский, председатель орловского облсовета.