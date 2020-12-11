В Железнодорожном районе Орла в пожаре погиб пенсионер. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Железнодорожном районе Орла за неделю произошло уже три пожара с гибелью пожилых людей. Накануне, 10 декабря, в собственной квартире сгорел 74-летний мужчина.

Трагедия случилась в семь часов вечера в жилом многоквартирном доме на Новосильской улице. Задымление было такой силы, что пожарным пришлось эвакуировать людей из соседних квартир. Спасатели вывели из дома четырех человек.

Как выяснилось, очаг возгорания был на кухне.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире выгорело помещение кухни площадью 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Напомним, ранее пожары произошли в многоэтажке на набережной Дубровинского (погиб 83-летний мужчина) и в частном деревянном доме на улице Грузовой (также погиб 83-летний мужчина). В последнем случае следователи выявили криминальный след. Пенсионера убил собственный сын.