В Орловской области накануне Нового года взяли под усиленную охрану елки и сосны

В Орловской области взяли под усиленную охрану елки и сосны Фото: Наталья Меркулова

В Орловской области усилили меры по охране хвойных деревьев. За елками и соснами, пользующиеся особой популярностью накануне Нового года, будут следить мобильные группы.

Лесники, полицейские, лесные инспекторы и казачьи общества начали рейды на территории орловских лесов. За незаконно срубленное дерево орловцам предстоит заплатить крупный штаб – гражданам от 3 до 4 тысяч рублей, должностным лицам – от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим – от 200 до 300 тысяч рублей.

- Кроме того, желающие заполучить праздничное дерево в лесу, может грозить и возбуждение уголовного дела по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Жителей региона призывают бережнее относится к природе. Приобрести ель или сосну можно на официальных елочных базарах, взять искусственную или живую в горшках.

О незаконных фактах вырубки деревьев можно сообщить по телефону прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 или в Управление лесами по телефону: (4862)59-10-10.