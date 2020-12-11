За попытку убийства и проникновение в чужой дом орловец отправится за решетку

В Орловской области суд рассмотрел дело о покушении на убийство и проникновении в чужой дом Фото: Архив "КП"

В Орловской области суд рассмотрел дело о покушении на убийство и проникновении в чужой дом. Его фигурант ближайшие годы проведет в колонии строгого режима.

Речь идет о разбирательстве жителя Залегощенского района. В 2019 году во время застолья с алкогольными возлияниями тот напал на своего знакомого с ножом, нанес удар в голову. Однако довести начатое до конца нападавшему не удалось, его оружие сломалось, раненый выжил. Рецидивиста - ранее мужчина уже был судим - задержали. В его уголовном деле о покушении на убийство появился и еще один эпизод, о незаконном проникновении в дом бывшей супруги.

- Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее судимого жителя Глазуновского района. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.