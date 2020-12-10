Под Орлом полицейские раскрыли кражу денег, телефона и спиртного у пенсионера

Пенсионер не запер дом и стал жертвой вора Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловские полицейские раскрыли кражу, совершенную из дома пенсионера. Гость из Свердловского района пробрался в дом к пожилому мужчине и похитил деньги, телефон и несколько бутылок спиртного.

Инцидент произошел в деревне Хардиково Орловского района. В полицию пришел потерпевший, он рассказал о своей беде. Селянин пояснил, что дом на момент совершения кражи был не заперт. Оперативники взялись за розыск возможно подозреваемого. Через какое-то время им удалось вычислить похитителя.

- Сотрудники отдела уголовного розыска установили ранее судимого 30-летнего жителя Свердловского района, причастного к хищению. Мужчину оперативники отыскали по месту жительства его знакомой, односельчанки потерпевшего. При нем полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного имущества, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД РОССИИ по Орловской области.

Часть похищенного - это мобильники и несколько бутылок спиртного. А вот 10 тысяч рублей подозреваемый уже успел потратить. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".