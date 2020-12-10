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Общество

На «Орловский мелькомбинат» возбудили уголовное дело

Предприятие задолжало работникам более пяти миллионов рублей
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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На «Орловский мелькомбинат» возбудили уголовное дело

На «Орловский мелькомбинат» возбудили уголовное дело

Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают решать проблемы с задолженностями по заработной плате. Под уголовную статью в рамках разбирательства попало ЗАО «Орловский мелькомбинат».

По данным следствия, с января по май 2020 года руководство предприятия не выплатило заработную плату 30 работникам. Общая сумма долга свыше 5 миллионов рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.