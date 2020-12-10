На «Орловский мелькомбинат» возбудили уголовное дело Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают решать проблемы с задолженностями по заработной плате. Под уголовную статью в рамках разбирательства попало ЗАО «Орловский мелькомбинат».

По данным следствия, с января по май 2020 года руководство предприятия не выплатило заработную плату 30 работникам. Общая сумма долга свыше 5 миллионов рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.