Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 10 декабря

Данные регионального оперативного штаба

В Орловской области на 10 декабря 2020 года подтверждено еще 170 фактов заражения коронавирусом среди населения. Региональный оперштаб опубликовал инфографику о распространении инфекции в городах и районах. Рассказываем, какова география COVID-19.

В Орле за минувшие сутки выявлен сразу 101 заболевших коронавирусом, в Орловском районе 27 новых заболевших, в Ливенском и Мценском по 7, в Свердловском 4, в Должанском, Дмитровском и Малоархангельском по 3, в Новодеревеньковском, Залегощенском, Покровском, Урицком, Хотынецком по 2, в Новосильском, Краснозоренском, Верховском, Глазуновском, Кромском районах заболело еще по 1 человеку.

За все время пандемии в Орле заболело 8 963 человека, в Орловском районе 2 128, в Ливенском 1304, в Мценском 958, в Урицком 424, в Дмитровском 418, в Болховском 349, в Хотынецком 279, в Покровском 267, в Свердловском 265, в Новодеревеньковском 257, в Малоархангельском 250, в Залегощенском 213, в Колпнянском 210, в Верховском 170, в Кромском 168, в Троснянском 155, в Должанском 152,в Шаблыкинском 134, в Глазуновском 128, в Знаменском 114, в Новосильском 106, в Сосковском 105, в Краснозоренском 87, в Корсаковском 35.