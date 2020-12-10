На будущей неделе еще несколько сирот получат ключи от квартир в Орле

Фото: яндекс.карты

В Орле на будущей неделе еще несколько семей из числа детей-сирот получат свои положенные по закону квадратные метры. Новоселье они отпразднуют в доме №11 по улице Кузнецова.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, ключи от квартир в указанной новостройке вручат 11 сиротам. А до конца 2020 года, по планам, муниципальное жилье получат 88 человек. Отмечается, что закупается жилплощадь на средства областного бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Орловской области еще несколько сирот получили квартиры от положенного им по закону жилья. Новоселы заедут в новостройку молодого микрорайона - Болховского...(далее).