В орловском селе оборудовали площадку для сдачи нормативов ГТО. Фото: пресс-служба Администрации Мценского района

Во Мценском районе закончилось строительство площадки для сдачи нормативов ГТО. Новый спортивный объект появился в селе Тельчье на территории местной школы.

Здесь установили тренажеры и оборудование для подготовки сдачи нормативов, уложили специальное противоударное покрытие, подготовили информационный стенд для будущих участников соревнований. Спортивную площадку построили в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни».

- С появлением новой площадки спортсмены района получили отличную возможность улучшить свои результаты и приблизиться к новым рекордам, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Мценского района.

Напомним, значок ГТО добавляет баллы при поступлении в высшие учебные заведения и помогает студентам получить прибавку к стипендии.