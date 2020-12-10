Орловский полицейский помог пенсионеру срочно добраться до больницы

Илья Зинаков пришел на помощь пожилому мужчине. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Во Мценском районе полицейский помог пожилому мужчине, которому срочно нужна была медицинская помощь. Пенсионеру стало плохо, но скорая помощь не смогла приехать на вызов в деревню, добраться до больницы самостоятельно у него не было сил.

О том, что человеку нужна помощь, старший сержант полиции Илья Зинаков узнал случайно. Пришел домой после суточного дежурства, заглянул в соцсети и увидел объявление в одном из пабликов. Неравнодушные люди искали человека, который сможет отвезти пенсионера в больницу.

Илья без лишних раздумий узнал, что в деревне все совсем плохо с дорогой и легковушка туда не проедет. Тогда полицейский созвонился с другом, взял у него «Ниву» и помчался к приболевшему пенсионеру. Вскоре он уже вез его вместе с супругой в больницу.

В Мценской ЦРБ он семейную чету тоже не оставил. Дождался вместе с ними вердикта врача, а убедившись, что с мужчиной все будет хорошо, отвез супругов домой.

- Об этом случае стало известно из поста, размещенного в соцсети. В нем отмечается, что от публикации Илья отказался, но администраторы сообщества настояли, так как не смогли пройти мимо отважного поступка. И от себя и от лица семьи спасенного они выразили сотруднику полиции благодарность. Сам же полицейский считает, что надо всегда помогать людям, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.