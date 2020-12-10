В пригороде Орла сгорел автомобиль

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Орловские пожарные тушили охваченный пламенем автомобиль. Легковушка полыхала в пригороде областного центра.

Сигнал о ЧП спасателям поступил накануне, 9 декабря, в третьем часу дня. Позвонившие в пожарную службу сообщили, что огонь вышел из под контроля в деревне Хардиково Орловского района. Спасатели прибыли на место. Как оказалось, горела отечественная "Четырнадцатая".

- В результате пожара автомобиль "ВАЗ-2114" выгорел по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

И хотя за руль этой машины больше уже никто не сядет, к счастью, в происшествии обошлось без человеческих жертв.

Всего же спасатели за сутки выезжали по сигналу о разных происшествиях 13 раза, в том числе 3 раза на борьбу с пожарами.