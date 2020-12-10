В Орловской области безвестно пропали 155 человек Фото: Архив "КП"

Накануне, 9 декабря, в Орле состоялось Координационное совещание руководителей правоохранительных органов региона. В центре внимания ведомств оказалась проблема с розыском без вести пропавших людей.

По данным озвученным на совещании, в настоящее время в Орловской области в списках безвестно исчезнувших значатся 155 человек. В этом году объявлено в розыск 49 жителей региона. Возбуждено 74 уголовных дела.

- Прокурор области потребовал принять меры к усилению ведомственного контроля за законностью при проведении процессуальных проверок по данным фактам и расследовании уголовных дел, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.