«Губернаторский контроль» проверил работу поликлиник в Орле. Фото пресс-службы губернатора Орловской области

В Орле «Губернаторский контроль» устроил проверку в городских поликлиниках, работающих с ковидными пациентами. Общественники и представители власти оценивали количество выездов на дом, ситуацию с очередями и плановым приемом.

В частности, проверка прошла в поликлинике № 2 г. Орла, где наблюдаются 470 пациентов с диагнозом COVID-19, и поликлинике № 3.

По данным пресс-службы Правительства Орловской области, сотрудники первого медучреждения каждый день совершают по 300 выездом на дом. При этом за все время пандемии из больницы не уволился ни один врач.

Что же касается поликлиники №3, то за прошлую неделю из нее вызывали врачей на дом 1670 раз. Однако вопрос с очередями остается.

- Необходимо организовать в поликлиниках онлайн-консультирование. Если врач не может приехать в этот день к пациенту, то возможно было бы получить онлайн-консультацию, - предложила Елена Сенько, председатель Общественной палаты Орловской области.