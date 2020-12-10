В Северном районе Орла под машину попал школьник Фото: Архив "КП"

Сегодня утром, 10 декабря, в Северном районе Орла произошло ДТП с участие ребенка. Семилетний мальчик попал под машину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Авария произошла в 7:30 в районе дома №36 на улице Металлургов. 81-летний водитель на «ВАЗ 21074» ехал со стороны Рощинской улицы по межквартальному проезду. Мужчина не успел затормозить, когда перед ним оказался ребенок. Избежать столкновения не удалось.

- В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.