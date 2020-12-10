На железнодорожном вокзале Орла можно сыграть на фортепиано

Фото: страничка в инстаграме ОДШИ им. Кабалевского Фото: соцсети

Железнодорожный вокзал Орла пополнился интересным арт-объектом. Расписанное фортепиано установили здесь в преддверии Нового года: каждый желающий может исполнить музыкальное произведение на инструменте.

Инициатива установки пианино принадлежит коллективу и воспитанникам школы искусств им. Кабалевского и художественного училища им. Мясоедова. Идея имеет историческую подоплеку. В 1838 году в России был открыт первый вокзал под Санкт-Петербургом, в городе Павловске. Это не была безликая станция, вокзал имел собственный ресторан и концертный зал "Для пристанища и удовольствия публики". Концерты давали здесь известные музыканты, в их числе - Иоганн Штраус.

Арт-объект на орловском вокзале получил название "С дыханием года в унисон" и стоит в зале ожидания, под наряженной елью. На пианино имеется роспись с мотивами городских пейзажей.

Приобщиться к миру искусства могут орловцы и гости областного центра.