Ушел из жизни Почетный гражданин Орловской области Леонид Бородин

Не стало еще одного Почетного гражданина Орловской области. На 89 году жизни скончался Леонид Бородин.

Леонид Егорович - Почетный гражданин и Ливенского района, заслуженный работник сельского хозяйства России, председатель колхоза "50 лет Октября". Уроженец Ливенского района, всю жизнь посвятил труду на орловской земле. На трудовом пути вырос от рядового зоотехника до председателя колхоза.

При жизни имел множество регалий и наград: в их числе ордена Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почета, награжден дипломом Минсельхоза России, победитель конкурса по племенному животноводству.

Первые лица региона выразили соболезнования в связи с кончиной Леонида Бородина.

- Честный труженик, мудрый и успешный руководитель, хранитель и продолжатель лучших традиций отечественного сельского хозяйства, глубоко порядочный, неравнодушный человек, всей своей жизнью показавший достойный пример глубокого уважения к людям, нелегкому крестьянскому труду, искренней любви к родному краю и родной орловской земле, − таким Леонид Егорович навсегда останется в памяти коллег, друзей, близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом, - гласит послание на официальном сайте регионального правительства.

Редакция "КП" также выражает соболезнования близким Леонида Егоровича.