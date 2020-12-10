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Экономика

Правительство РФ выделит Орловской области больше 290 миллионов рублей

На поддержание стабильности бюджетной системы во время пандемии
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Правительство РФ выделит Орловской области больше 290 миллионов рублей

Правительство РФ выделит Орловской области больше 290 миллионов рублей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Правительство РФ выделит Орловской области из резервного фонда больше 290 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на поддержание стабильности бюджетной системы.

В целом Правительством нашей страны определено 10 миллиардов рублей, которые распределены между 25 регионами, казна которых потеряла в поступлениях из-за пандемии коронавируса. Орловщина оказалась в их числе. Если называть конкретную цифру, то нашему региону достанется 290 миллионов 450 тысяч рублей.

- Средства помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые нужны, чтобы обеспечить людям комфортные условия для жизни, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе Правительства Орловской области.