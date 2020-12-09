Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 9 декабря

Данные регионального оперштаба

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Орловской области представил обновленную карту распространения инфекции по районам. Где заразилось еще 164 человека и какова география коронавируса в регионе.

В Орле за сутки коронавирус подтвердился еще у 80 человек. В Орловском районе заболело 46 жителей, в Мценском 7, в Залегощенском 6, в Троснянском 5, в Ливенском и Дмитровском по 4, в Сосковском и Болховском по 3, в Покровском 2, в Краснозоренском, Верховском, Кромском и Урицком районах заразилось еще по 1 человеку.

За весь период мониторинга картина следующая. Город Орел - 8 862 заболевших, Орловский район - 2 101, Ливенский район - 1 237, Мценский - 951, Урицкий - 422, Дмитровский - 415, Болховский - 349, Хотынецкий - 277, Покровский - 265, Свердловский - 261, Новодеревеньковский - 255, Малоархангельский - 247, Залегощенский - 211, Колпнянский - 210, Верховский - 169, Кромской - 167, Троснянский - 155, Должанский - 149, Шаблыкинский - 134, Глазуновский - 127, Знаменский - 114, Сосковский и Новосильский - по 105, Краснозоренский - 86, Корсаковский - 35.