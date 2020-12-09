Троих орловцев обнаружили мертвыми в гараже

В обстоятельствах смерти троих орловцев разберется следком Фото: Архив "КП"

В Орловском районе три бездыханных тела местных жителей обнаружили в гараже. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ЧП случилось 29 ноября. В тот день в гаражном кооперативе "Сталь" были обнаружены тела орловцев с признаками отравления угарным газом. Тогда СК организовал доследственную проверку, результаты который послужили причиной для возбуждения дела по статье "Причинение смерти по неосторожности".

- В настоящее время следователи тщательно отрабатывают возможные версии произошедшего, основной из которых является несоблюдение мер безопасности в закрытых помещениях. Следствие проверит все обстоятельства, связанные с этим происшествием, и даст им надлежащую уголовно-правовую оценку, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.