Орловские сироты получили квартиры в Болховском микрорайоне

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: соцсети

В Орловской области еще несколько сирот получили квартиры от положенного им по закону жилья. Новоселы заедут в новостройку молодого микрорайона - Болховского.

О событии рассказал на своей странице Вконтакте губернатор Андрей Клычков, который поприсутствовал на вручении ключей.

- В 2018 году в Орловском районе свое жилье получили 10 детей-сирот. В прошлом году еще 13 человек стали обладателями собственных квартир. В этом – также приобретено 13 квартир. В целом по области в 2020 году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено почти 250 миллионов рублей. В настоящее время муниципальными образованиями законтрактовано 179 жилых помещений, - написал глава региона.

В квартирах, куда заедут новоселы, сделан ремонт, установлена сантехника. Андрей Клычков отметил, что власти постараются развивать социальную инфраструктуру рядом.