Жителей Орла попросили серьезнее отнестись к пожарной безопасности Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителей Орла попросили серьезнее отнестись к соблюдению правил противопожарной безопасности. Чиновники обращают внимание орловцев на эту тему неспроста: за два дня при пожарах в областном центре погибли два человека.

В обоих случаях жертвами возгораний в жилых помещениях стали пожилые люди, причины пожаров устанавливают компетентные органы. Однако часто пламя выходит из-под контроля из-за нагрузки на электросети: с приходом мороза люди начали активно включать обогреватели. Хотя и спасатели, и сотрудники управления безопасности мэрии проводят беседы с жильцами частного сектора, раздают памятки и напоминают о соблюдении всех мер осторожности, порой не удается избежать пожара и его трагических последствий.

- Администрация города в очередной раз призывает горожан к бдительности. Соблюдайте правила пожарной безопасности и эксплуатации отопительного оборудования. Берегите свою жизнь и жизни окружающих! - обращаются к орловцам в мэрии Орла.

В случае пожара звоните в пожарную службу по номеру 101 или единую службу спасения по номеру 112.

Если вы знаете, что рядом с вами живут нарушители правил пожарной безопасности, то сообщить об этом можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу 43-37-35, 43-22-12, 76-40-93.