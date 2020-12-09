В орловском твороге нашли запрещенные пищевые добавки Фото: Архив "КП"

В конце ноября в Орле на одном из орловских предприятий и в торговых сетях, где оно реализовывала товар, нашли творог с запрещенными пищевыми добавками. Речь идет о микробной трансглутаминазе, ферменте, модифицирующем структуру белков.

Продукцию орловского производителя продавали не только в магазинах нашего региона, но и торговой сети здорового питания на территории Курской области, Московской области и города Москвы.

- Согласно протоколам испытаний от 2 декабря, в пробе творога, отобранной в орловском гипермаркете, и в пробе творога 5%, отобранной на производстве, обнаружена микробная трансглутаминаза. В отношении производителя молочной продукции составлен протокол об административном правонарушении статье 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, требований технических регламентов), - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курским областям.

Предприятию выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии на серийный выпуск творога и требование о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда, возникшего при производстве и выпуске в обращение продукции.