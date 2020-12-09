Орловчанка отправится в тюрьму на полтора года за кражу золотых украшений

Женщину обворовала знакомую почти на 100 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орловском районе перед судом предстала местная жительница, решившая заполучить чужие золотые украшения. Такая возможность представилась ее во время вечернего застолья с друзьями.

Воспользовавшись случаем, женщина сняла с шеи заснувшей приятельницы две цепочки, кулон и золотой крестик на общую сумму 98 513 рублей. Затем недолго думая, воришка сбежала.

Как позже выяснилось, орловчанка уже не впервой стала фигурантом уголовного дела. Ранее она была осуждена за причинение человеку тяжкого вреда здоровью с использованием ножа. Этот факт суд также учел при назначении приговора.

- Суд признал подсудимую виновной в совершении преступления по статье 158 УК РФ (Кража). При назначении наказания были учтены признание подсудимой вины, ее раскаяние в содеянном, явку с повинной и содействие следствию. С учетом всех обстоятельств, ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взыскание материального ущерба в размере 98 513 рублей 39 копеек, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского районного суда.