Маленьких орловцев научат делать елочные игрушки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В грядущее воскресенье маленьких орловцев и их родителей приглашают на творческий мастер-класс в Православную артель Вятского Посада. В духовно-православном центре всех желающих научат делать елочной игрушки из натуральных материалов в технике декупаж.

По словам организаторов, изготовление игрушек в данной технике не требует особенных знаний и умений, поэтому работа будет под силу даже неопытному малышу.

- Кроме того, елочные игрушки будут выполнены из натуральных природных материалов, что не навредит здоровью ребенка. Сам процесс изготовления поделки будет проходить в теплой дружеской атмосфере, которая позволит малышу раскрыть свой творческий потенциал и развить фантазию, - рассказывают мастера.

Участие в мастер-классе платное – 100 рублей. Возрастное ограничение 7+.

КОГДА? ГДЕ?

Духовно-православный центр «Вятский Посад»

13 декабря (начало в 12 и 13 часов).

Обязательна запись по телефонам: (4862) 59-90-11