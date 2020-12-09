Маленьких орловцев научат делать елочные игрушки
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В грядущее воскресенье маленьких орловцев и их родителей приглашают на творческий мастер-класс в Православную артель Вятского Посада. В духовно-православном центре всех желающих научат делать елочной игрушки из натуральных материалов в технике декупаж.
По словам организаторов, изготовление игрушек в данной технике не требует особенных знаний и умений, поэтому работа будет под силу даже неопытному малышу.
- Кроме того, елочные игрушки будут выполнены из натуральных природных материалов, что не навредит здоровью ребенка. Сам процесс изготовления поделки будет проходить в теплой дружеской атмосфере, которая позволит малышу раскрыть свой творческий потенциал и развить фантазию, - рассказывают мастера.
Участие в мастер-классе платное – 100 рублей. Возрастное ограничение 7+.
КОГДА? ГДЕ?
Духовно-православный центр «Вятский Посад»
13 декабря (начало в 12 и 13 часов).
Обязательна запись по телефонам: (4862) 59-90-11