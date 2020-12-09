В Орле и области возбуждено 68 дел о коррупционных преступлениях

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией Фото: Ольга СУПОНЕВА

Сегодня, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В Орловской области за прошедшие месяцы года возбуждено 68 дел коррупционной направленности, причем самым частым нарушением закона стало получение взятки.

Уголовных дел о получении взятки заведено в 2020-м 17, о мелком взяточничестве 14, о даче взятки 9, еще 8 - о служебном подлоге. В числе других подобных преступлений -мошенничество, присвоение и растрата, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями. В суды направлено 47 уголовных дел коррупционной направленности.

- С 2011 года, то есть с момента образования ведомства, по настоящее время следователями следственного управления СК России по Орловской области в суд направлено 410 уголовных дел коррупционной направленности, - рассказала "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.