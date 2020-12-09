В Орловской области 167 детей-сирот смогли обрести семьи в 2020 году

В Орловской области 167 детей смогли обрести семьи в 2020 году Фото: Архив "КП"

С начала 2020 года в Орловской области 167 детей-сирот смогли обрести полноценные семьи и покинуть дома-интернаты. Хотя это меньше чем, в 2019 году, численность ребятишек без родителей продолжает сокращаться.

По данным регионального Департамента соцзащиты, на учете сейчас состоит 325 детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот. Это на 15% меньше, чем на 1 января 2019 года.

- В настоящее время 1492 ребенка находятся на воспитании в семьях. В семьях опекунов и попечителей воспитывается 809 детей, в приемных семьях – 683 ребенка, - рассказали «КП» в Департаменте соцзащиты Орловской области.

Напомним, в регионе работают десять «Школ приемных родителей», в которых будущих родителей могут подготовиться к появлению в их жизни приемного ребенка.

Для получения заключения о возможности стать усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем можно обратиться в органы опеки и попечительства по своему месту жительства.