В Орле разбитую дорогу привели в порядок только после сигнала общественников

Фото: регисполком ОНФ

В Орле улицу частного сектора привели в порядок после сигнала ОНФ. Жители домов по Пархоменко обратились к общественникам с просьбой о помощи: люди устали от ухабистой грунтовки.

Особенно сильно дорога досаждала местным жителям во время сырой погоды. Когда шел дождь, грунтовка превращалась в размытое нечто. Проехать домой было можно только на внедорожнике. Нашлась у орловцев с Пархоменко и еще одна проблема: отсутствие нормального организованного вывоза мусора. Люди сами возили отходы к блишайшим контейнерам на улицу Жадова и Веселую. Активисты ОНФ написали обращение к городским чиновникам с просьбой решить проблему.

- На сегодняшний день вопрос с отсыпкой щебнем дороги на улице Пархоменко решен. Администрацией города также заключен контракт на установку контейнерной площадки на улице Пархоменко. После ее установки мусор будет вывозиться мусоровозами и многолетняя проблема местных жителей будет исчерпана, - рассказал "КП" Владимир Филонов, руководитель регисполкома ОНФ.