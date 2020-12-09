В Орле почтили память Героев Отечества. Фото: пресс-служба горсовета

Сегодня, 9 декабря, в День Героев Отечества в Орле прошел ряд торжественных мероприятий. Почтить память защитников Родины собрались жители города, ветераны, представители патриотических движений и первые лица города и области.

Открыл череду мероприятий митинг на Бульваре Победы. В торжественной обстановке к стеле Орел –город воинской славы были возложены цветы. Память героических предков почтили минутой молчания.

- Такие даты нужны, как опорные точки для понимания — кому мы обязаны мирной жизнью, благополучием, планами на будущее для детей, — отметил участвовавший в церемонии председатель Орловского горсовета Василий Новиков.