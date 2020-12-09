В Орловской области жители деревни Чернодье едва не остались без двух мостов через реку

Ветхие переправы стали опасными, а ремонт запаздывает. Фото: ОНФ Орловской области

В деревне Чернодье Троснянского района жители столкнулись с большой проблемой. Расположенные здесь два моста (для транспорта и пешеходный) давно пришли в полную негодность и стали аварийными. Однако никаких попыток капитального ремонта местные власти не предприняли.

С просьбой о помощи сельчане обратились в орловское отделение Общероссийского народного фронта. Вскоре его эксперты выяснили, что металлический транспортный мост был построен еще несколько десятков лет. Сейчас его опоры просели и сооружение оказалось ниже уровня дороги. Местные жители действительно вынуждены искать объездные пути в свою деревню.

- Первый мост предназначен для движения транспорта, но из-за его аварийного состояния автомобили по нему сейчас не ездят. Второй мост – пешеходный. Он также находится в неудовлетворительном состоянии, так как древесный материал, из которого он был сделан, сгнил, – рассказал «КП» Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области.

После того, как решению проблемы подключилось ОНФ, администрация сельского поселения согласилась отремонтировать пешеходный мост, а вот средств на транспортный – нет. Вопрос переадресовали в администрацию Троснянского района.