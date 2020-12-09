Орловцы смогут воспользоваться "дачной амнистией" до 2026 года Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жители Орловской области смогут воспользоваться "дачной амнистией" до 2026 года. Правительство РФ продлило срок упрощенной регистрации прав недвижимости еще на 5 лет.

"Дачная амнистия" - это действие упрощенного порядка оформления прав россиян на индивидуальные жилые и садовые дома. Закончиться оно должно было в марте 2021 года, но Президент подписал указ о продлении действия "амнистии". Между тем орловцы упрощенному порядку в 2020 году оформили больше трех тысяч объектов недвижимости.

- Упрощенный порядок может применяться не только для регистрации прав на жилой или садовый дом на участке, предназначенном для садоводства, но и для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства. При этом строение должно соответствовать параметрам ИЖС, установленным Градостроительным кодексом. Например, не более трех надземных этажей, высота дома не более 20 метров, - рассказала руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура.

В ближайшие 5 лет орловцы смогут оформить дом при наличии технического плана, составленного кадастровым инженером, документов и декларации, которую составляет сам владелец участка.