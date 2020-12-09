В Орловской области рост цен на овощи и яйца назвали сезонным Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За минувший месяц в Орловской области выросли цены на целую группу продовольственных товарок. Подорожали овощи, куриные яйца, сахар и подсолнечное масло.

Так, по данным регионального Управления антимонопольной службы, за ноябрь помидоры подорожали на 35,8%, огурцы на 25,1%, картофель на 7,9%, куриные яйца на 7,6%, сахар на 6,6%, и подсолнечное масло – на 6,4%. Однако по мнению специалистов, рост цен на овощи и куриные яйца носят исключительно ежегодный сезонный характер.

- С окончанием сезона урожая овощных культур и приближением зимы количество поставляемых на рынок отечественных товаров снижается. В связи с тем, что значительная доля отечественного производства помидоров и огурцов производится тепличными комплексами, затраты на их производство повышаются. В то же время в данный период увеличивается объем импорта плодоовощной продукции, что не может не сказаться на их стоимости, - прокомментировали «КП» в пресс-службе УФАС России по Орловской области.

А вот увеличение стоимости сахара, как подчеркнули в ведомстве, вызвано снижение урожайности из-за неблагоприятных погодных условий, сокращение посевных площадей сахарной свеклы и волатильностью (изменчивостью) валют.