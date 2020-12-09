В Орле 84-летний пенсионер погиб при пожаре

В Орле при пожаре погиб пожилой мужчина Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле 84-летний мужчина погиб при пожаре. Пожар с трагическим исходом охватил жилой дом в Железнодорожном районе города.

ЧП случилось вечером во вторник, 8 декабря. Спасателям сигнал о разбушевавшемся пламени поступил около 18 часов. Пожарные прибыли на место происшествия, на улицу Грузовую. Здесь полыхал частный дом на несколько семей. Огонь удалось утихомирить, но не обошлось без жертв: в жилище было обнаружено тело пожилого мужчины.

- В результате пожара часть дома выгорела изнутри на площади 60 квадратных метров. От огня были спасены остальные части дома, а также рядом стоящий жилой дом, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара устанавливают эксперты.