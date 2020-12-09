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Администрацию Орла обязали выделить жилье для малоимущего инвалида

Орловец несколько лет пытался добиться получение квартиры, но безуспешно
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Администрацию Орла обязали выделить жилье для малоимущего инвалида

Администрацию Орла обязали выделить жилье для малоимущего инвалида

Фото: Архив "КП"

Житель Заводского района Орла смог добиться решения проблемы с получением жилья через суд. Много лет мужчина, имеющий статус инвалида II группы с детства, обивал пороги чиновников, но безрезультатно.

При этом еще в 2017 году орловца признали малоимущим и поставили на соответствующий учет лиц, имеющих право на предоставление жилья. Однако жилье он так и не получил. Тогда за разрешение проблемы взялась прокуратура, организовавшая проверку и представлявшая интересы мужчины в суде.

- В целях защиты жилищных прав гражданина прокурор обратился в суд с иском об обязании администрации города предоставить ему благоустроенное жилье. Судом исковые требования удовлетворены. Решение районного суда пока не вступило в законную силу, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.