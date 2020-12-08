В Орле работникам предприятия-банкрота вернули долги по зарплате

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области сотрудникам предприятия-банкрота вернули долги по зарплате. ООО «Регионстрой» перечислил сотрудникам больше полутора миллионов рублей после вмешательства прокуратуры.

Предприятие находится в стадии банкротства. Девять человек остались без положенной им оплаты труда: зарплату люди не увидели за период с марта по октябрь 2019 года. Вопрос был поднят на заседании коллегии прокуратуры области, директору ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» прокурор внес представление.

- По результатам его рассмотрения права работников ООО «Регионстрой» восстановлены, конкурсным управляющим задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.