В Орловской области 20 семей смогут улучшить жилищные условия за счет субсидии Фото: Архив "КП"

В Орловской области правом на субсидии для улучшения жилищных условий смогли воспользоваться 20 многодетных семей. В конце ноября они получили свидетельства на общую сумму 14,3 млн рублей.

Средства они смогут потратить приобретение жилья, строительство, оплату первоначального взноса или погашение долга по ипотечным кредитам. Воспользоваться правом на получение субсидии могут семьи, проживающие на территории области не менее 5 лет и нуждающаяся в улучшении жилищных условий.

- Предоставление субсидий многодетным семьям стало возможным благодаря выделению дополнительного финансирования за счет средств областного бюджета на реализацию госпрограммы «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области», - рассказали «КП» в пресс-службе регионального Правительства.