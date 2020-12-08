Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 8 декабря 2020

Данные регионального оперативного штаба

В Орловской области на 8 декабря подтверждено еще 165 случаев заражения коронавирусом среди населения. Обновленную карту распространения инфекции по региону представил орловский оперштаб по борьбе с ковидом.

Больше всего случаев заражения за сутки выявлено в Орле - 74, на втором месте Орловский район, тут заболело еще 47 человек. В Ливенском районе заболело 13 жителей, в Залегощенском 7, в Болховском, Колпнянском и Кромском по 4, в Покровском 3, в Урицком 2, по 1 случаю коронавируса выявлено в Новодеревеньковском, Малоархангельском, Глазуновском, Троснянском, Дмитровском, Хотынецком, Знаменском районах.

За весь период пандемии в Орле заболело 8 782 жителя, в Орловском районе 2 055, в Ливенском 1293, в Мценском 944, в Урицком 421, в Дмитровском 411, в Болховском 346, в Хотынецком 277, в Покровском 263, в Свердловском 261, в Новодеревеньковском 255, в Малоархангельском 247, в Колпнянском 210, в Залегощенском 205, в Верховском 168, в Кромском 166, Троснянском 150, в Должанском 149, в Шаблыкинском 134, в Глазуновском 127, в Знаменском 114, в Новосильском 105, в Сосковском 102, в Кранозоренском 85, в Корсаковском 35.

Всего заболело 17 305 человек.