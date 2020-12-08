В Орле на двух полицейских возбудили уголовное дело за превышение полномочий Фото: Архив "КП"

Следственный комитет возбудил уголовное дело на замначальника ОМВД России по Орловскому району и его подчиненного. Обоим инкриминируют превышение должностных полномочий из-за расследования дела о незаконном обороте этилового спирта в крупном размере.

Полицейские работали над делом с июля по октябрь 2020 года. По данным следствия, они, действуя вопреки интересов службы, переквалифицировали действия торговца «паленкой» на менее тяжкий состав преступления и ходатайствовали перед судом о прекращении уголовного дела. Для орловца просили ограничиться судебным штрафом.

- В результате обвиняемый не был привлечен к уголовной ответственности за фактическое совершение более тяжкого преступления. Превышение должностных полномочий выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Орловской области, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник СУ СК России по Орловской области.

В настоящее время проводятся сбор и закрепление доказательственной базы.

Одновременно с этим по указанию руководства областного УМВД сотрудниками отдела собственной безопасности проводится проверка по факту возбуждения уголовных дел.

- По результатам проверки, если виновность сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. А их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.