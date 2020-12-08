За нарушение режима самоизоляции орловчанку оштрафовали на несколько тысяч

За нарушении режима самоизоляции орловчанку оштрафовали на несколько тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Жительницу Орловской области на несколько тысяч рублей оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в период пандемии. Женщина покинула дом, хотя ей было предписано оставаться в жилище.

Дело об административном правонарушении рассмотрел Болховский районный суд. Протокол на местную жительницу составили еще в сентябре. Согласно постановлению главного санитарного врача региона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", нарушительница не должна была выходить из дома и контактировать с третьими лицами. Но предписание она нарушила и отправилась в общественное место. Впрочем, в суде свою вину женщина признала и раскаялась.

- При назначении административного наказания судья пришел к выводу о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 7500 рублей, - сообщает пресс-служба Болховского районного суда Орловской области.