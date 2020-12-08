Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

За нарушение режима самоизоляции орловчанку оштрафовали на несколько тысяч

Женщина покинула дом, хотя было предписано не выходить из жилища
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий
За нарушении режима самоизоляции орловчанку оштрафовали на несколько тысяч рублей

За нарушении режима самоизоляции орловчанку оштрафовали на несколько тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

Жительницу Орловской области на несколько тысяч рублей оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в период пандемии. Женщина покинула дом, хотя ей было предписано оставаться в жилище.

Дело об административном правонарушении рассмотрел Болховский районный суд. Протокол на местную жительницу составили еще в сентябре. Согласно постановлению главного санитарного врача региона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", нарушительница не должна была выходить из дома и контактировать с третьими лицами. Но предписание она нарушила и отправилась в общественное место. Впрочем, в суде свою вину женщина признала и раскаялась.

- При назначении административного наказания судья пришел к выводу о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 7500 рублей, - сообщает пресс-служба Болховского районного суда Орловской области.

Коронавирус в Орловской области