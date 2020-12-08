В Северном районе Орла случайный прохожий украл из гаража дорогой телефон

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража» Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла местный житель остался без телефона за 25 тысяч рублей. Мужчина был занят в своем гараже и оставил мобильник на столе. Вот только засобиравшись домой, уже не обнаружил его на месте.

Как оказалось, пока мужчина работал, мимо проходил случайный прохожий. Его заинтересовал гараж с открытыми дверями, он заглянул в него, схватил телефон и ушел. Вскоре 47-летний водитель продал гаждет, а новый владелец разобрал его на запчасти, которые затем также перепродал.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.