Коронавирус в Орле: ковидный госпиталь начнет принимать пациентов 9 декабря

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области с завтрашнего дня пациентов с коронавирусом начнет принимать ковидный госпиталь. Перепрофилированный под него корпус больницы Семашко рассчитан на 200 мест.

О том, что госпиталь готов быть запущен в работу сообщил Иван Залогин, начальник регионального департамента здравоохранения. В ходе сегодняшнего онлайн-брифинга с журналистами Иван Александрович рассказал, что специализированный коечный фонд готов, готово и оборудование, выполнена разводка кислорода. Также обучены медики - и врачи, и персонал.

Госпиталь будет готов принять пациентов с завтрашнего дня, 9 декабря.

Дополнительные койки для больных коронавирусом введут в эксплуатацию и в районных больницах: Болховской, Покровской. По данным на утро 8 декабря в Орловской области свободными остаются 96 мест для коронавирусных больных.