Осенью на улицах Орла высадили 3 тысячи саженцев

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

На улицах Орла за прошедшую осень высадили больше 3 тысяч саженцев деревьев. Останется дождаться весны, чтобы узнать приживутся ли липы, клены, рябины и лиственницы покажет весна.

Деревья обрели свое постоянное место в нескольких парках, скверах, возле памятников и просто на жилых территориях. В их числе Разградский (в народе Козий) парк и парк Победы, сквер Комсомольцев и сквер у больницы Семашко, улицы Привокзальная, Лескова, Раздольная, Герцена, Васильевская и другие.

- Всего за ноябрь бригады МУП "Зеленстрой" высадили 2 256 деревьев, а за весь период осенней посадки — 3 242, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.