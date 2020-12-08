Жители Орла остались без горячей воды 8 декабря

Воду отключили в многоэтажках в каждом из четырех районов города Фото: Архив "КП"

Жители некоторых многоквартирных домов во всех четырех районах Орла остались 8 декабря без горячей воды. В каких домах отключили ресурс и когда возобновится подача.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла со ссылкой на ООО «Газпромтеплоэнерго», по причине профилактических работ горячую воду отключили в домах по Комсомольской: № 300, 302, 304, 306, 310, 312. 314, 316,320, 322, 324, 326, 328, 332, 334, 338, а также в Детском саду №61. Здесь подача ресурса приостановлена до 16 часов.

На Матросова отключения коснулись домов 6, 48, 50, 52, 56, а также детского сада №85. По планам, включат горячую воду после 15.00.

А с 13.00 и до 15.00 приостановят подачу по адресам Калинина, 8, Садовского, 1, 2, 3, 4; Васильевская, 119, 123, 127; Достоевского, 4, 6,8.

Также профилактические работы проводит ООО «Орловская теплосетевая компания», из-за них горячей воды нет по адресам улица Паровозная, 5, улица Лазо, 20, 22 (до 15 часов); улица Маринченко, 31, Бурова, 30, Раздольная, 64, 66, 68, 70, 72, 74 (до 14.00), а также улица 8 Марта, 19, 21, 23, 25, Пожарная, 25, 27 и Горького, 52, 58, 60 (до 15.00).